Врач Волгина: у переболевших коронавирусом годами не восстанавливается обоняние

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У людей, переболевших коронавирусом, обоняние не восстанавливается годами. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

— Первое, что мы видим, — что годами не восстанавливается очень у многих обоняние. Либо восстанавливается, но очень-очень долго, — отметила медик.

Ещё одно осложнение — фиброз лёгких. Это осложнение меняет качество жизни в худшую сторону.

— Вместо живой ткани лёгкого образуется похожая на резину. Та живая ткань, которая осталась, пытается взять на себя компенсаторно дополнительные усилия, но не всегда получается восполнить недостаток на 100%, — рассказала Волгина.

Люди, у которых большой процент фиброзной ткани, постоянно чувствуют одышку, даже пройдя реабилитационный курс.

Тромбозы — ещё одно последствие коронавируса. Они ведут за собой осложнения вплоть до инфарктов, инсультов и тромбоэмболии различных органов. 

Напомним признаки коронавируса.

Общие симптомы:

  • Повышенная температура тела.
  • Сухой кашель, который может усиливаться.
  • Постоянная усталость и слабость.

Респираторные симптомы:

  • Одышка
  • Неприятные ощущения или боль в горле.
  • Насморк или заложенность носа

Другие симптомы:

  • Потеря обоняния или вкуса
  • Мышечные или суставные боли
  • Головная боль
  • Некоторые пациенты сообщают о желудочно-кишечных симптомах.

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