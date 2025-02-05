Врач Волгина: у переболевших коронавирусом годами не восстанавливается обоняние

Повышенная температура тела.

Сухой кашель, который может усиливаться.

Постоянная усталость и слабость.

Одышка

Неприятные ощущения или боль в горле.

Насморк или заложенность носа

Потеря обоняния или вкуса

Мышечные или суставные боли

Головная боль

Некоторые пациенты сообщают о желудочно-кишечных симптомах.

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