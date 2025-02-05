Врач Волгина: у переболевших коронавирусом годами не восстанавливается обоняние
У людей, переболевших коронавирусом, обоняние не восстанавливается годами. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
— Первое, что мы видим, — что годами не восстанавливается очень у многих обоняние. Либо восстанавливается, но очень-очень долго, — отметила медик.
Ещё одно осложнение — фиброз лёгких. Это осложнение меняет качество жизни в худшую сторону.
— Вместо живой ткани лёгкого образуется похожая на резину. Та живая ткань, которая осталась, пытается взять на себя компенсаторно дополнительные усилия, но не всегда получается восполнить недостаток на 100%, — рассказала Волгина.
Люди, у которых большой процент фиброзной ткани, постоянно чувствуют одышку, даже пройдя реабилитационный курс.
Тромбозы — ещё одно последствие коронавируса. Они ведут за собой осложнения вплоть до инфарктов, инсультов и тромбоэмболии различных органов.
Напомним признаки коронавируса.
Общие симптомы:
- Повышенная температура тела.
- Сухой кашель, который может усиливаться.
- Постоянная усталость и слабость.
Респираторные симптомы:
- Одышка
- Неприятные ощущения или боль в горле.
- Насморк или заложенность носа
Другие симптомы:
- Потеря обоняния или вкуса
- Мышечные или суставные боли
- Головная боль
- Некоторые пациенты сообщают о желудочно-кишечных симптомах.
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