Врачи пересадили сердце пациентке с редкой генетической мутацией
В Петербургском Центре Алмазова провели уникальную операцию - пересадку сердца пациентке с редкой генетической патологией. До этого времени, жизнь 33-летней женщины поддерживалась при помощи лекарств, но, как говорят врачи, настал критический период, и пришлось прибегнуть к трансплантации сердца.
Пациентка жаловалась на сильную одышку, отеки и слабость, но врачи долго не могли понять в чем причина этого. Когда 33-летняя жительница Коми обратилась в Центр Алмазова, ей поставили диагноз - кардиомиопатия с редкой мутацией в генах.
Заболевание заключается в том, что стенки сердца постепенно утолщаются, камеры уменьшаются и оно перестает выполнять свою функцию, то есть перекачивать достаточное количество крови. В итоге - формируется сердечная недостаточность.
В сентябре 2019 года стало понятно, что медикаментозной терапией больше не обойтись - пациентку поставили в очередь на трансплантацию.
Операция
"Решение о трансплантации было принято, когда стало понятно, что функциональные возможности ее сердца уже исчерпаны. К этому времени у пациентки была достаточно тяжелая сердечная недостаточность. Она не могла лежать из-за выраженных застойных изменений в легких. Выраженная слабость, головокружение и боли в грудной клетке привели к тому, что женщина практически не могла самостоятельно ходить, — рассказала Юлия Сазонова, младший научный сотрудник НИЛ кардиоторакальной хирургии центра в интервью "Доктор Питер".
К счастью, операция прошла успешно - уже на четвертый день пациентка была переведена из реанимации в общую палату. Теперь ее ожидает пристальное наблюдение и терапия иммуносупрессантами.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что людям начнут пересаживать органы благодаря поросятам.
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