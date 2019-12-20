По всей стране не хватает врачей, а в Таганроге все хорошо
Главврач БСПМ южного города похвастался успехами своего предприятия.
За два прошедших года в БСМП Таганрога Ростовской области появилось 60 новых врачей, сообщил главный врач больницы Дмитрий Сафонов. Заодно он похвалился перед журналистами достижениями вверенного ему учреждения в части лечебной деятельности.
«При средней зарплате фельдшера в 30 тысяч рублей можно найти менее «адскую» работу, но тем не менее люди трудятся. И этот труд надо уважать», — считает главврач Больницы скорой медицинской помощи.
Сафонов подчеркнул, что профессиональный кризис его больницу никак не задел, здесь медиков хватает.
«Сегодня трудится 200 врачей и 700 человек медперсонала со средним специальным образованием. За два года только врачей стало на 60 человек больше. Да есть отделения, куда бы я принял одного-двух специалистов, но острой нужды в кадрах нет. В этом году умерло двое врачей, которые проработали в БСМП почти всю свою жизнь, — это большая потеря для всей больницы. Уволилась одна заведующая терапевтическим отделением, поскольку нашла работу лучше», — рассказал Сафонов.
Главврач не смог не похвастаться появлением в больнице новейшей реанимации, благодаря которой стали выживать даже самые «крайне тяжёлые больные».
«В этом году мы не похоронили ни одного человека, который отравился угарным газом. Раньше умирали 6-8 человек в год. Также снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря новейшему центру», — подчеркнул Сафонов.
Главврач БСМП Таганрога отметил и растущий профессионализм своих сотрудников. В частности, он отметил, что гордится двумя операциями на позвоночнике, сделанными в этом году.
«Первую такую операцию мы делали при помощи ростовских коллег, вторую уже сами, пациент жив и будет жить. Это сложнейшее направление в медицине и справились. Стоимость такой операции 200 тысяч рублей, но для пациентов она бесплатна», — уточнил Дмитрий Сафонов.
По информации главврача в 2020 году в БСМП Таганрога увеличили количество квот на 30%, а финансирование этих же самых квот увеличили на 50%.
Ранее МедикФорум сообщал, что в январе-октябре 2019 года в Таганроге Ростовской области выявлено 79 ВИЧ-инфицированных, что на 10 человек больше, чем за тот же период прошедшего года, сообщили в городском управлении здравоохранения. В среднем за год в южном городе выявляется около 100 носителей вируса иммунодефицита человека.
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