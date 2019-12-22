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Скандал в США: увеличение груди закончилось необратимым повреждением мозга

Скандал в США: увеличение груди закончилось необратимым повреждением мозга

18-летняя Эммалин надеялась, что увеличение груди повысит ее уверенность перед поступлением в колледж. Но что-то пошло не так с анестезией. Теперь у девушки серьезное повреждения головного мозга. Родители судятся с врачами, которых они обвиняют в состоянии своей дочери.

«Она проведет следующие пятьдесят лет в доме престарелых, практически неработоспособной, и будет питается через трубу», - сказал семейный адвокат Дэвид Вудрафф.

Врачи оставили вас в покое во время анестезии?

Семья обвиняет врачей в том, что они оставили их дочь без присмотра во время анестезии. 

«За ней не следили. Никто не наблюдал за ней четверть часа», - сказал Вудрафф.

Но именно в это время возникли осложнения. Сердцебиение Эммалин замедлилось, ее мозг больше не был адекватно снабжен кровью. Реанимационные мероприятия были начаты, но принесли облегчение ненадолго.

Теперь ожидается, что 18-летняя девочка проведет остаток своей жизни в коме. Она не может ни говорить, ни ходить, ни кормить себя. Мать Эммалина также обвиняет доктора в том, что он солгал ей о состоянии ее дочери. Он сказал ей, что ее дочь здорова и что все будет хорошо. 

«С ней все будет в порядке, проснется только немного позже», - цитирует слова врача The Sun.

Не единственный случай

Семья Эммалины подает в суд на ответственного врача и анестезиолога. Последний был вовлечен в аналогичный случай в 2009 году, когда пациент умер.
Там похожее обвинение: он не выполнил анестезию правильно и нарушил обязательство по контролю. Стороны договорились вне суда. Адвокат врача заявил журналистам, что не должен комментировать обвинения.

Ранее на Медикфорум мы писали о симптомах, которые говорят о патологических изменениях в сосудах.
Теги : увеличение груди, врачебные ошибки

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