Скандал в США: увеличение груди закончилось необратимым повреждением мозга

«Она проведет следующие пятьдесят лет в доме престарелых, практически неработоспособной, и будет питается через трубу», - сказал семейный адвокат Дэвид Вудрафф.

Врачи оставили вас в покое во время анестезии?

«За ней не следили. Никто не наблюдал за ней четверть часа», - сказал Вудрафф.

«С ней все будет в порядке, проснется только немного позже», - цитирует слова врача The Sun.

Не единственный случай