Нижегородских детей-аутистов помогают готовить к школе некоммерческие организации

– Наши детки подросли, и мы невольно задумались о том, что делать дальше. Очень хорошо, что у нас появилась возможность взаимодействия с образовательной организацией, а у наших воспитанников – сесть за парты,

– Сегодня у нас 14 таких учеников. Для них организовано образовательное пространство: два учебных кабинета, зал лечебной физкультуры, компьютерный и другие классы. Образовательная программа рассчитана на несколько лет. У каждого года – своя, которая подбирается для каждого ребенка индивидуально. С детьми занимаются три дефектолога, три педагога-логопеда, четыре психолога, три учителя начальных классов,

– У нас есть ребенок с РАС, который первый год обучения прошел по специальной программе, а на второй пошел в обычный первый класс, где сейчас успешно учится. Разница только в том, что рядом с ним на занятиях находится тьютор,