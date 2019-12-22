Нижегородских детей-аутистов помогают готовить к школе некоммерческие организации
К обучению детей с расстройствами аутического спектра подготавливают медики, педагоги и психологи общественных организаций в сотрудничестве со школьными педагогами.
Сегодня в Нижегородской области на 100 тысяч детей расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения зарегистрированы у 118 человек – это вдвое меньше, чем в целом по стране. Однако это не означает, что помогать таким детям не нужно.
Для того, чтобы ребенка, имеющего признаки расстройства аутического спектра (РАС), можно было бы зачислить в общеобразовательную школу, он должен пройти медико – педагогическо – психологическую комиссию, которая по итогам обследования выдает рекомендации, что нужно сделать дальше в плане абилитации и образования.
На помощь детям и их родителям приходят специалисты из профильных общественных и некоммерческих организаций.
Например, одна из них, автономная НКО «Центр социальной адаптации и поддержки детей и взрослых с аутизмом и другими нарушениями развития «ПланетА» из городского округа Бор, который находится в непосредственной близости от регионального центра, Нижнего Новгорода, готовит детей к школе вместе с учителями из борской общеобразовательной школы № 4.
Директор Центра Елена Савина говорит, что еще три года назад организация работала только с детьми дошкольного возраста:
– Наши детки подросли, и мы невольно задумались о том, что делать дальше. Очень хорошо, что у нас появилась возможность взаимодействия с образовательной организацией, а у наших воспитанников – сесть за парты,
– говорит Елена Савина.
Дети-аутисты учатся в школе № 4 для детей с расстройствами аутического спектра в специально оборудованных и организованных ресурсных классах:
– Сегодня у нас 14 таких учеников. Для них организовано образовательное пространство: два учебных кабинета, зал лечебной физкультуры, компьютерный и другие классы. Образовательная программа рассчитана на несколько лет. У каждого года – своя, которая подбирается для каждого ребенка индивидуально. С детьми занимаются три дефектолога, три педагога-логопеда, четыре психолога, три учителя начальных классов,
– пояснила директор школы Марина Тимченко.
При этом дети, которые делают успехи в специализированных классах, могут перейти в классы обычные:
– У нас есть ребенок с РАС, который первый год обучения прошел по специальной программе, а на второй пошел в обычный первый класс, где сейчас успешно учится. Разница только в том, что рядом с ним на занятиях находится тьютор,
– констатировала директор.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородские специалисты отрабатывают комплексный подход к аутизму.
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