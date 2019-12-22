Гранты до 150 тысяч рублей получили в Нижнем Новгороде социальные бизнес-проекты

– Одна из основных мер поддержки социального бизнеса в регионе – это предоставление грантов предпринимателям. На конкурс «Новые возможности» подали заявки 88 предпринимателей. Победители получили гранты до 150 тыс. рублей, которые они смогут потратить на развитие своего дела, например на приобретение современного оборудования или технического оснащения,

Социальные предприниматели получили гранты по итогам конкурса «Новые возможности». Все проекты-победители помогают детям с различными заболеваниями и нарушениями.Грантовую поддержку получили семь проектов, которые победили в конкурсе для представителей социального бизнеса, заявки на которые подали 88 социальных предпринимателей региона. Гранты каждый из победителей использует, чтобы у их действующих проектов действительно появились новые возможности.Как правило, речь идет о помощи детям.Арзамасский «Профессиональный кабинет детского массажа и лечебной физкультуры» теперь получил возможность приобрести беговую дорожку с пандусом, а это значит, что для реабилитации детей можн будет использовать новые и более разнообразные методики.Выксунский образовательный проект «Турбо-школа», который проводит дошкольную подготовку детей с синдромом гиперактивности и дефицита внимания хочет приобрести оборудование для проведения занятий с детьми, страдающими от такого синдрома.Городецкий Центр коррекции и развития детей «Успех» закупит теперь оборудование, что позволит более успешно развивать сенсомоторные функции у ребят.Кулебакский проект «Новые звуки мира» пополнит свой арсенал музыкальными инструментами, такими, которые позволяют использовать их детям-инвалидам.Нижегородский «Инклюзивный детский сад «Расчудесье» планирует приобрести новую мебель и оборудование, а также расходные материалы.Нижегородский центр ООО «Логопед-Практик» хочет использовать оказанную финасовую поддержку для того, чтобы оснастить свой спортивный зал техникой, позволяющей развивать крупную моторику и техникой для сенсомоторной коррекции.Нижегородский проект проведения занятий по сенсорной интеграции и сенсомоторной коррекции для детей с ментальными нарушениями «Ощущение жизни» также для проведения своих занятий закупит сенсомоторное оборудование.– заявил вице-губернатор правительства Нижегородской области Евгений Люлин.О том, какие меры поддержки малого и среднего бизнеса существуют и работают в нижегородском регионе, можно узнать в многофункциональном областном центре «Мой бизнес» или по телефону горячей линии 8-800-301-29-94.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что лучшие молодежные проекты в социальной сфере получат премии в Нижнем Новгороде.