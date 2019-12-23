Неврологи хотят экстренно изучить связь между спортом и БАС
Неврологи настаивают на проведении экстренных исследований для получения ответа на вопрос о том, вызывают ли контактные виды спорта боковой амиотрофический склероз. У 37-летнего звезды регби Роба Барроу эту болезнь диагностировали в 37 лет.
Британские неврологи выступили с предложением о проведении немедленных исследований по поводу возможной связи между контактными видами спорта и боковым амиотрофическим склерозом. Это заявление прозвучало вскоре после того как было официально объявлено, что 37-летний знаменитый британский регбист Роб Барроу (Rob Burrow) столкнулся с неизлечимым заболеванием. Научные исследования неоднократно предполагали, что повторяющиеся травмы головы могут играть важную роль при развитии болезни, которая большинство своих жертв убивает за два года с момента постановки диагноза. Отметим, что в США недуг называют болезнью Лу Герига - в честь знаменитого американского бейсболиста 1930-х годов, который стал ее жертвой. И вот теперь ведущие врачи и ученые заявили, что их чрезвычайно расстраивает ситуация, при которой столь очевидная причина болезни официально не подтверждена.
Они подчеркивают, что для этого подтверждения требуются новые научные исследования. Если подтверждение последует, то это убережет многочисленных мужчин и женщин, занимающихся контактными видами спорта, от тяжелой болезни. Несколько дней назад Роб Барроу объявил, что уходит из регби. Он стал еще одним представителем контактных видов спорта, который столкнулся с неизлечимой болезнью. В последние годы количество подобных пациентов растёт. К примеру, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксен (Fernando Ricksen) скончался в сентябре от этой болезни. Именно поэтому ученые и призывают окончательно ответить на вопрос о том, способны ли контактные виды спорта вызывать БАС.
При этом эксперты согласны с тем, что поскольку боковой амиотрофический склероз является болезнью редкой, то многие научные учреждения не спешат проводить исследования по данному поводу. Именно поэтому чем больше известных людей столкнутся с коварной болезнью, тем больше будет поводов начать подобные исследования. Популярность контактных видов спорта растёт, и, возможно, человечество не знает об одной из самых страшных опасностей, связанных с ними. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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