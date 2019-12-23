Сами виноваты: главврач БСМП Таганрога считает, что медики вынуждены брать деньги с пациентов, чтобы их не обидеть
Руководитель медучреждения Ростовской области готов встать на сторону своих специалистов, заподозренных во взятках.
Главврач таганрогской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов порадовал журналистов необычным откровением во время недавней пресс-конференции. Сафонов заявил, что, упрекая врачей во взяточничестве следует различать два момента. Если специалист называет пациенту сумму, без которой отказывается оказывать необходимую помощь, то это несомненно взятка и за это следует беспощадно наказывать вплоть до увольнения.
«Я знаю, о чём говорю, да. Была пара прецедентов, все виноватые были сразу же уволены», — заверил руководитель больницы. Профилактические беседы на эту тему со своими подчинёнными на планёрках главный врач БСМП проводит регулярно и готов тут же принимать жесткие меры, если об этом узнает.
А вот если пациент сам выражает желание отблагодарить медика, то это совсем другое дело. В таком случае отказ от приношения может обидеть человека.
«Есть разница между взяточничеством и желанием пациента отблагодарить врача, ведь отказ медика от благодарности может обидеть пациента», — считает главврач БСМП.
И вообще в большинстве случае виноваты сами пациенты.
«Если к примеру, больной спрашивает у доктора «сколько нужно дать, чтобы это сделать», то кто в этом виноват? Больной или врач?» — поинтересовался главврач больницы. По его мнению, врач всего лишь уступает просьбе благодарного человека.
Сегодня зарплата врача БСМП составляет около 60 тысяч рублей, а оплата труда среднего медицинского персонала — в районе 30 тысяч.
Также Дмитрий Сафонов подчеркнул, что в БСМП есть все необходимые медикаменты и лекарства, пациенту не надо ничего покупать.
«Да, у нас закончились квоты, к примеру, на стимуляторы для сердца. Можно поехать в Ростов, где установка кардиостимуляторов по квотам бесплатная. Но некоторые наши пациенты сами принимают решение оставаться в БСМП Таганрога и покупают стимулятор за свой счёт. Стоит он в пределах 70-80 тысяч рублей. Это может себе позволить больной. Ставят аппарат у нас в больнице бесплатно», — пояснил доктор.
Ранее МедикФорум сообщал, что в БСМП Таганрога Ростовской области умер лейтенант полиции Роман Романов. Мужчина месяц находился в тяжелом состоянии из-за оторванного тромба в голове и не мог получить медицинскую помощь из-за того, что в медсанчасти МВД закончились служебные квоты. Ему требовалась срочная операция.
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