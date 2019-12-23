Федеральный министр обсудил медицинские технологии в Нижнем Новгороде

– Нижегородская область - один из первых пяти регионов, где создаются научно-образовательные центры мирового уровня. Нам важна работа, которая проводится в Нижегородской области, потому что на базе этого опыта мы будем формировать уже следующий этап конкурсного отбора. Здесь одной из первых была сформирована инфраструктура научно-образовательного центра, создана управляющая компания, на площадке которой организован необходимый диалог между научным сообществом, индустриальными компаниями, университетами.

Очень важно, чтобы партнеры понимали, что инвестиции, которые будут идти в проект, это не поддержка университета или научных центров, это инвестиции в технологическое развитие, конкурентоспособность и кадровый потенциал,

высокотехнологичная медицина и медицинское приборостроение;

инновационные производства, компоненты и материалы;

интеллектуальные транспортные системы;

передовые цифровые технологии;

экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

– Наша основная задача сегодня – выбрать приоритетные проекты и «приземлить» их на конкретные площадки, как было сделано в Урене, где на химическом производстве были использованы разработки, сделанные в ННГУ. Затем технология была тиражирована на заводе, открытом в Малайзии. С данным партнером есть еще два совместных проекта– и по этому принципу мы должны двигаться.

– Могу сказать, что мы с уверенностью смотрим в будущее. В Нижегородской области главный приоритет развития – это интеллект в широком смысле, включающем науку, культуру и искусство. У нас нет полезных ископаемых как в других регионах, и развиваться мы можем только за счет интеллекта и человеческого потенциала,