Федеральный министр обсудил медицинские технологии в Нижнем Новгороде
Совещание, которое провели министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и глава области Глеб Никитин, было посвящено научно-образовательному Центру мирового уровня.
Научно образовательный центр (НОЦ) международного масштаба «Техноплатформа-2035» в Нижнем Новгороде сегодня объединяет 29 организаций бизнеса, науки и образования, контакты в 34 странах мира и разрабатывает 165 проектов федерального значения.
23 декабря 2019 года в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского (ННГУ) на совещание, посвященное развитию Центра собрались представители его самого, организаций-участников, партнеров.
– Нижегородская область - один из первых пяти регионов, где создаются научно-образовательные центры мирового уровня. Нам важна работа, которая проводится в Нижегородской области, потому что на базе этого опыта мы будем формировать уже следующий этап конкурсного отбора. Здесь одной из первых была сформирована инфраструктура научно-образовательного центра, создана управляющая компания, на площадке которой организован необходимый диалог между научным сообществом, индустриальными компаниями, университетами.
Очень важно, чтобы партнеры понимали, что инвестиции, которые будут идти в проект, это не поддержка университета или научных центров, это инвестиции в технологическое развитие, конкурентоспособность и кадровый потенциал,
Очень важно, чтобы партнеры понимали, что инвестиции, которые будут идти в проект, это не поддержка университета или научных центров, это инвестиции в технологическое развитие, конкурентоспособность и кадровый потенциал,
– заявил Михаил Котюков.
Центр «Техноплатформа-2035» развивается в пяти различных направлениях:
- высокотехнологичная медицина и медицинское приборостроение;
- инновационные производства, компоненты и материалы;
- интеллектуальные транспортные системы;
- передовые цифровые технологии;
- экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.
Нижегородский губернатор подчеркнул:
– Наша основная задача сегодня – выбрать приоритетные проекты и «приземлить» их на конкретные площадки, как было сделано в Урене, где на химическом производстве были использованы разработки, сделанные в ННГУ. Затем технология была тиражирована на заводе, открытом в Малайзии. С данным партнером есть еще два совместных проекта– и по этому принципу мы должны двигаться.
Однако научная «ипостась» научно-образовательного центра – не единственная. Есть еще и образовательная составляющая и глава нижегородского региона видит здесь потенциал для экспорта образовательных услуг: к 2024 году нижегородские власти планируют увеличить количество иностранных студентов вдвое.
Для чего уже разрабатывается новая инфраструктура, к примеру, — межвузовский университетский кампус в Нижнем Новгороде.
– Могу сказать, что мы с уверенностью смотрим в будущее. В Нижегородской области главный приоритет развития – это интеллект в широком смысле, включающем науку, культуру и искусство. У нас нет полезных ископаемых как в других регионах, и развиваться мы можем только за счет интеллекта и человеческого потенциала,
заявил Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородский губернатор показал федеральному министру «киберсердце», одежду-тренер и экзоскелет.
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