На Ставрополье приступили к перезагрузке здравоохранения
Глава региона требует, чтобы краевая программа была готова уже к 10 января наступающего года.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил подготовить программу по модернизации здравоохранения. Ее задача коренным образом изменить медицину региона. Проект включает капитальный ремонт медучреждений и техническое переоснащение. И что важно — повышение зарплат.
По планам на эту программу край потратит почти миллиард рублей. Чтобы средства пошли впрок, главы муниципалитетов должны тщательнее проработать свои предложения.
«И если вдруг какие-то вопросы повлекут за собой ваше непонимание, почему данный объект не отремонтировали, не переоборудовали… Эти вопросы должны быть заданы мне, министерству здравоохранения. А министерство здравоохранения либо вносит в программу, либо четко мне объясняет, почему данный объект не подходит под критерии», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
Медицина была одной из главных тем прямой линии губернатора. К слову, распоряжения по ее итогам уже готовы. До 20 февраля должен быть готов план по капремонту амбулатории в поселке Анджиевский. К концу апреля решат вопрос освещения улицы Касписийской в Ставрополе.
Край постепенно решает вопрос с пострадавшими от оползня в Георгиевске. По распоряжению губернатора жителям на покупку нового жилья выделили 7,5 миллиона рублей. Их дома признаны непригодными для проживания. Помощь требуется еще нескольким семьям.
Детская больница Невинномысска получит на улучшение материально-технической базы более 200 млн рублей.
В рамках региональной программы развития здравоохранения в Невинномысске Ставропольского края принялись за ремонт детской поликлиники и стационара. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 46 млн рублей.
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