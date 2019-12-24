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На Ставрополье приступили к перезагрузке здравоохранения

На Ставрополье приступили к перезагрузке здравоохранения

Глава региона требует, чтобы краевая программа была готова уже к 10 января наступающего года.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил подготовить программу по модернизации здравоохранения. Ее задача коренным образом изменить медицину региона. Проект включает капитальный ремонт медучреждений и техническое переоснащение. И что важно — повышение зарплат.

По планам на эту программу край потратит почти миллиард рублей. Чтобы средства пошли впрок, главы муниципалитетов должны тщательнее проработать свои предложения.

«И если вдруг какие-то вопросы повлекут за собой ваше непонимание, почему данный объект не отремонтировали, не переоборудовали… Эти вопросы должны быть заданы мне, министерству здравоохранения. А министерство здравоохранения либо вносит в программу, либо четко мне объясняет, почему данный объект не подходит под критерии», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Медицина была одной из главных тем прямой линии губернатора. К слову, распоряжения по ее итогам уже готовы. До 20 февраля должен быть готов план по капремонту амбулатории в поселке Анджиевский. К концу апреля решат вопрос освещения улицы Касписийской в Ставрополе.

Край постепенно решает вопрос с пострадавшими от оползня в Георгиевске. По распоряжению губернатора жителям на покупку нового жилья выделили 7,5 миллиона рублей. Их дома признаны непригодными для проживания. Помощь требуется еще нескольким семьям.

Детская больница Невинномысска получит на улучшение материально-технической базы более 200 млн рублей.

В рамках региональной программы развития здравоохранения в Невинномысске Ставропольского края принялись за ремонт детской поликлиники и стационара. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 46 млн рублей.
Теги : здравоохранение, Ставропольский край

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