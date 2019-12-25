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Нижегородские медики получили премию имени Бориса Королева

нижегородские медики получили премию Королева

Премию имени основоположника отечественной кардиохирургии получили специалисты трех нижегородских больниц Антонина Богуш, Евгений Пудов и Анатолий Савенков.

До 2011 года в системе почетных званий и наград нижегородского региона не были предусмотрены специальные виды наград работникам здравоохранения.

Чтобы морально и материально поддержать нижегородских медиков, вместе с тем повышая престиж медицинской отрасли и тех специалистов, которые в ней работают, восемь лет назад было принято решение награждать врачей, которые внесли существенный вклад в развитие регионального здравоохранения.

Одновременно это был шаг к увековечиванию памяти выдающегося кардиохирурга Бориса Королева – ведь новая премия получила его имя.

Очередное вручение этой премии состоялось 25  декабря 2019 года. Премию вручили в нижегородской Специализированной кардиохирургической клинической больнице, также носящей имя основоположника отечественной кардиохирургии.

– Мне хочется поздравить всех лауреатов  премии Нижегородской области имени академика Бориса Королева. В этом году отмечается знаменательный 110-й юбилей со дня рождения Бориса Алексеевича. Именно ему мы обязаны становлением школы нижегородской кардиохрирургии,

– отметил глава Нижегородской области Борис Никитин.

В свою очередь заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев, присутствовавший на церемонии, заявил:

– Кардиохирурги, которые сегодня получили премию, лучшие в своей профессии по мнению коллег и пациентов. На мой взгляд, в этом году стать лауреатом премии очень важно и престижно, так как именно сегодня здесь, в больнице, которую создал Борис Королев, впервые с 2011 года мы вручаем премию его имени,

– сказал заместитель главы региона

По итогам 2019 года премию имени академика Бориса Королева получили три врача региона:
  • заведующая реанимационным отделением специализированной кардиохирургической больницы Антонина Богуш;
  • заведующий неврологическим отделением городской больницы № 5 Евгений Пудов;
  • заведующий рентгенохирургическим отделением городской больницы № 13 Анатолий Савенков.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что на базе нижегородского кардиоцентра открыли современную гибридную операционную.
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