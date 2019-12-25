Нижегородские медики получили премию имени Бориса Королева
Премию имени основоположника отечественной кардиохирургии получили специалисты трех нижегородских больниц Антонина Богуш, Евгений Пудов и Анатолий Савенков.
До 2011 года в системе почетных званий и наград нижегородского региона не были предусмотрены специальные виды наград работникам здравоохранения.
Чтобы морально и материально поддержать нижегородских медиков, вместе с тем повышая престиж медицинской отрасли и тех специалистов, которые в ней работают, восемь лет назад было принято решение награждать врачей, которые внесли существенный вклад в развитие регионального здравоохранения.
Одновременно это был шаг к увековечиванию памяти выдающегося кардиохирурга Бориса Королева – ведь новая премия получила его имя.
Очередное вручение этой премии состоялось 25 декабря 2019 года. Премию вручили в нижегородской Специализированной кардиохирургической клинической больнице, также носящей имя основоположника отечественной кардиохирургии.
– Мне хочется поздравить всех лауреатов премии Нижегородской области имени академика Бориса Королева. В этом году отмечается знаменательный 110-й юбилей со дня рождения Бориса Алексеевича. Именно ему мы обязаны становлением школы нижегородской кардиохрирургии,
– отметил глава Нижегородской области Борис Никитин.
В свою очередь заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев, присутствовавший на церемонии, заявил:
– Кардиохирурги, которые сегодня получили премию, лучшие в своей профессии по мнению коллег и пациентов. На мой взгляд, в этом году стать лауреатом премии очень важно и престижно, так как именно сегодня здесь, в больнице, которую создал Борис Королев, впервые с 2011 года мы вручаем премию его имени,
– сказал заместитель главы региона
По итогам 2019 года премию имени академика Бориса Королева получили три врача региона:
- заведующая реанимационным отделением специализированной кардиохирургической больницы Антонина Богуш;
- заведующий неврологическим отделением городской больницы № 5 Евгений Пудов;
- заведующий рентгенохирургическим отделением городской больницы № 13 Анатолий Савенков.
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