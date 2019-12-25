Нижегородские медики получили премию имени Бориса Королева

– Мне хочется поздравить всех лауреатов премии Нижегородской области имени академика Бориса Королева. В этом году отмечается знаменательный 110-й юбилей со дня рождения Бориса Алексеевича. Именно ему мы обязаны становлением школы нижегородской кардиохрирургии,

– Кардиохирурги, которые сегодня получили премию, лучшие в своей профессии по мнению коллег и пациентов. На мой взгляд, в этом году стать лауреатом премии очень важно и престижно, так как именно сегодня здесь, в больнице, которую создал Борис Королев, впервые с 2011 года мы вручаем премию его имени,

заведующая реанимационным отделением специализированной кардиохирургической больницы Антонина Богуш;

заведующий неврологическим отделением городской больницы № 5 Евгений Пудов;

заведующий рентгенохирургическим отделением городской больницы № 13 Анатолий Савенков.