Бывшая королева красоты из США лишилась части черепа из-за аневризмы в 35 лет

«Перед инсультом и второй операцией все, казалось бы, шло хорошо, но внезапно дела резко ухудшились. Моя семья была в шоке», – призналась Мартинес.

35-летняя Синтия Мартинес, штат Делавэр, была госпитализирована с аневризмой головного мозга и перенесла краниотомию (трепанацию черепа) после того, как у нее произошел разрыв аневризмы с последующим инсультом. О том, что у нее есть аневризма, Синтия не знала.В возрасте с 14 до 25 лет она много раз участвовала в конкурсах красоты и несколько раз побеждала. В 2018 году бывшая королева красоты приехала в гости к друзьям и, находясь у них, неожиданно упала в обморок.Синтии была вызвана скорая помощь, ее увезли больницу. Медики первым делом подумали, что у их пациентки передозировка наркотиками. Когда женщина пришла в себя, то пожаловалась на сильную головную боль. Вскоре стало ясно: произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга.Экс-королеве красоты хирурги удалили часть черепа, чтобы избавиться от аневризмы. Во время этой операции в черепе вырезается костный лоскут, который в дальнейшем заменяется пластиной. Потенциальные риски такой процедуры включают потерю памяти, невнятную речь, нарушение зрения, потерю мышечного контроля, координации и баланса, но к счастью для Синтии, операция прошла успешно. Но спустя несколько дней после операции женщина перенесла инсульт, а затем у нее развилась пневмония и легочная инфекция, началось заражение крови.Врачи не давали надежд на выживание Синтии, однако каким-то чудом она смогла пережить все выпавшие на ее долю несчастья. Бывшая королева красоты уверена, что ее жизнь спасли молитвы: она горячо молилась, чтобы остаться в живых прежде всего из-за своего 5-летнего сына.Ранее портал MedikForum.ru писал о случае , когда в Москве для спасения пациента с гигантской аневризмой его пришлось заморозить.