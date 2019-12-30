Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы медучреждений в праздники
По особому расписанию медицинские учреждения будут работать с 1 по 8 января 2020 года.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области, в период новогодних праздников медучреждения, которые оказывают первичную помощь, будут работать с 9 до 15 часов.
В Новосибирске неотложную стоматологическую помощь можно будет получить в клинической стоматологической поликлинике № 3, которая находится на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57, и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике по адресу улица Театральная, 46.
Травмотологические пункты в Новосибирской области будут работать по обычному графику.
Ранее МедикФорум рассказал о продолжении расследования уголовного дела бывшего директона новосибирского Биотехнопарка.
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