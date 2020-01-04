Аспирин даже в небольших дозах способен вызывать кровоизлияние в мозг

«Подавляя функцию тромбоцитов, аспирин снижает риск атеротромбоза, однако при этом возрастает риск кровотечений в организме, особенно в желудочно-кишечном тракте », - сообщается в них.

Исследование ученых Чан Гунского университета (Тайвань), работавших совместно с американскими специалистами, показало : прием аспирина увеличивает риск внутричерепного кровоизлияния даже если лекарство употребляется в низкой дозировке, то есть, от 75 до 100 миллиграммов. По словам исследователей, безрецептурный аспирин попадает в эту категорию: каждая его таблетка содержит по 81 миллиграмму.Авторы проекта проанализировали в общей сложности 13 рандомизированных клинических испытаний с участием более 134 000 пациентов. Они пришли к заключению, что при использовании аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний его опасность из-за возникновения побочных эффектов перевешивает любую потенциальную пользу. Особенно сильно риску внутричерепного кровоизлияния в связи с приемом аспирина подвержены люди с низким индексом массы тела.Отмечается, что резюме данного исследования совпадает с новыми рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (AHA) в отношении использования аспирина. В последних рекомендациях AHA говорится, что аспирин не следует использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как ему не хватает «чистой выгоды».Одной из альтернатив аспирину, подсказывают ученые, является куркума. Ее активное соединение, куркумин, эффективно при лечении хронических болей и воспалений. Также заменить таблетки аспирина способна кора белой ивы - естественный источник салициловой кислоты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лекарства категорически не должны сочетаться с алкоголем.