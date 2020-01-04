Аспирин даже в небольших дозах способен вызывать кровоизлияние в мозг

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Ученые призывают отказаться от профилактического приема аспирина. Согласно отчету, опубликованному в JAMA Neurology, даже небольшие дозы этого лекарства могут вызывать кровоизлияние в мозг.

Исследование ученых Чан Гунского университета (Тайвань), работавших совместно с американскими специалистами, показало: прием аспирина увеличивает риск  внутричерепного кровоизлияния даже если лекарство употребляется в низкой дозировке, то есть, от 75 до 100 миллиграммов. По словам исследователей, безрецептурный аспирин попадает в эту категорию: каждая его таблетка содержит по 81 миллиграмму.

Авторы проекта проанализировали в общей сложности 13 рандомизированных клинических испытаний с участием более 134 000 пациентов. Они пришли к заключению, что при использовании аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний его опасность из-за возникновения побочных эффектов перевешивает любую потенциальную пользу. Особенно сильно риску внутричерепного кровоизлияния в связи с приемом аспирина подвержены люди с низким индексом массы тела.

Отмечается, что резюме данного исследования совпадает с новыми рекомендациями Американской кардиологической ассоциации (AHA) в  отношении использования аспирина. В последних рекомендациях AHA говорится, что аспирин не следует использовать  для профилактики  сердечно-сосудистых заболеваний,  так как ему не хватает «чистой выгоды».

«Подавляя функцию тромбоцитов, аспирин снижает риск атеротромбоза, однако при этом возрастает риск кровотечений в организме, особенно в желудочно-кишечном тракте », - сообщается в них.

Одной из альтернатив аспирину, подсказывают ученые, является куркума. Ее активное соединение, куркумин, эффективно при лечении хронических болей и воспалений. Также заменить таблетки аспирина способна кора белой ивы - естественный источник салициловой кислоты.

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