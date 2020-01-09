Новосибирской области выделили деньги на перинатальный центр

Новосибирской области выделили деньги на перинатальный центр

Регион в 2020 году получит из бюджета страны 1,84 млрд рублей.

Деньги выделены по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Они пойдут на реконструкцию акушерского корпуса Новосибирской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Часть денег будет потрачена на оснащение перинатального центра современной медицинской техникой.
Финансы выделены в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения" и национального проекта "Здравоохранение".


В 2019 году в акушерском корпусе областной больницы был закрыт тепловой контур, рабочие уложили 2,8 тысяч квадратных метров кровли, установили новые окна, оборудовали систему отопления и приступили к внутренним работам. По плану перинатальный центр откроется в 2021 году.

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