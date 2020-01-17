За четыре дня 2020 года «Поезда здоровья» побывали в 11 населенных пунктах четырех районов нижегородского региона
Мобильно-диагностические лаборатории, которые впервые вышли на маршруты в Нижегородской области в апреле 2019 года, продолжали свою работу в прошедшем году вплоть до новогодних праздников.
В текущем, 2020 году «Поезда здоровья» будут работать в нижегородском регионе круглогодично, при этом их стало четыре. 13 января они выехали на дороги области в четырех направлениях – северном, восточном, южном и западном.
При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в 2020 году деятельность «Поездов здоровья» будет расширена: это стало возможным благодаря тому, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» были приобретены специализированные мобильные медицинские комплекс, как раз подходящие к этому проекту.
С понедельника, 13 января, с момента своего старта в 2020 году, нижегородские «Поезда здоровья» успели посетить 11 населенных пунктов в четырех районах, принять 1500 пациентов и оказать 2200 консультаций. «Поезда здоровья» побывали в Богородском, Дальнеконстантиновском, Кстовском и Пильнинском районах Нижегородской области.
Были проведены:
- 244 консультации у гинеколога,
- 246 консультаций геронтолога,
- 326 у кардиолога,
- 165 у онколога,
- 145 консультаций хирурга,
- 77 консультаций уролога,
- 316 – эндокринолога.
Медики мобильных лечебно-диагностических лабораторий провели более 1 800 исследований, в том числе
- ММГ - 112.
- онкоцитология - 265,
- УЗИ - 5 283,
- ФЛГ - 544,
- ЭКГ - 293.
График движения «Поездов здоровья» по Нижегородской области можно увидеть на сайте министерства здравоохранения правительства Нижегородской области по адресу:
http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородские «Поезда здоровья-2020» отправляются в путь 13 января.
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