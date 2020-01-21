Вакцину от ВПЧ признали почти совершенной
Эксперты называют вакцину от папилломавируса человека почти совершенной. Анализ показал, что её результативность в деле защиты от вирусов, вызывающих рак шейки матки, составляет 99,8%.
Учёные Королевского колледжа Лондона оценили эффективность ныне применяющихся вакцин от папилломавируса человека. Оказалось, что этот показатель приближается к 100%. Таковы результаты исследований с участием более 60 миллионов человек, за которыми наблюдали в течение 8 лет. В Англии и некоторых других странах мира эти вакцины проводятся в обязательном порядке девочкам подросткового возраста, а с некоторых пор и мальчикам, поскольку установлено, что папилломавирус человека вызывает не только опухоли шейки матки, но и рак горла, а также полости рта.
Эксперты искренне надеются, что эта почти полностью совершенная иммунизация поможет в течение 80 лет избавить страну от рака шейки матки полностью. Степень эффективности вакцины от ВПЧ, по оценке экспертов Королевского колледжа, составляет 99,8%. Это намного превышает самые оптимистические ожидания целого ряда ученых, которые активно призывали к массовой иммунизации населения. Вакцина была разработана для защиты от вирусов ВПЧ типа 6, 11, 16 и 18.
Отметим, что типы 16 и 18 вызывают в той же самой Великобритании более 70% всех случаев опухолей шейки матки, а типы 6 и 11 - свыше 90% случаев генитального герпеса. Вакцина дает защиту от обеих болезней. В целом, исследователи проанализировали 65 научных работ, наблюдавших за эффективностью вакцин в 14 странах. До начала этого исследования в распоряжении его авторов имелись данные по эффективности вакцины в лабораторных условиях, но обычно эти показатели расходятся с результатами, которые показывают действенность того или иного препарата в реальном мире. Об этом пишет The Lancet. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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