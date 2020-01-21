В Новосибирске начнут строить сразу семь поликлиник
Медицинские учреждения возведут в рамках государственно-частного партнерства.
В законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников представил депутатам список объектов, которые будут построены по концессии.
Уже нынешней весной проекты поликлиник должны быть готовы.
"К лету уже выход на стройку. Семь поликлиник - это государственно-частное партнерство, документы были подписаны в прошлом году в феврале на инвестиционном форуме в Сочи", - уточнил и.о. министра.
Помимо поликлиник, в перечень на 2020 год, который уже утвержден правительством Новосибирской области вошел областной онкологический диспансер на 600 посещений в смену, сообщает пресс-служба парламента региона.
Члены комитета постановили рекомендовать комитету по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности вынести вопрос на очередную сессию парламента и согласовать список.
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