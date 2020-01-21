В Новосибирске начнут строить сразу семь поликлиник

"К лету уже выход на стройку. Семь поликлиник - это государственно-частное партнерство, документы были подписаны в прошлом году в феврале на инвестиционном форуме в Сочи", - уточнил и.о. министра.

В законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников представил депутатам список объектов, которые будут построены по концессии.Уже нынешней весной проекты поликлиник должны быть готовы.Помимо поликлиник, в перечень на 2020 год, который уже утвержден правительством Новосибирской области вошел областной онкологический диспансер на 600 посещений в смену, сообщает пресс-служба парламента региона.Члены комитета постановили рекомендовать комитету по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности вынести вопрос на очередную сессию парламента и согласовать список.Ранее МедикФорум рассказал об осужденной за врачебную ошибку медработнице из Новосибирской области.