Овощная диета не остановит рак простаты
Даже если больные раком простаты употребляют огромное количество овощей и фруктов, это не поможет замедлить или вылечить опухоль. К такому выводу пришли исследователи.
В некоторых американских руководствах для врачей содержится информация о том, что пациенты с раком простаты могут получить преимущества от овощной диеты. В ходе нового исследования 478 мужчин в возрасте от 50 до 80 лет с раком простаты на ранней стадии скорректировали своё питание. При этом они не получали лечения до тех пор, пока их рак не начал прогрессировать. В первой группе мужчины активно ели фрукты и овощи, а вторая группа была контрольной. В ней давалась лишь письменная информация о питании.
В овощной группе мужчины активно налегали на каротиноиды, которые содержатся в зеленых листовых овощах, моркови и томатах, а также в крестоцветных овощах вроде капусты и брокколи. В течение двух лет группа на овощах не продемонстрировала никакой дополнительной защиты от рака простаты, по сравнению с контрольной группой. Таковы результаты исследования, опубликованного в Journal of the American Medical Association. Данная работа проводилась силами ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего.
Отметим, что это было первым рандомизированным клиническим исследованием, оценивающим воздействия изменений в питании на прогрессирование рака простаты. Хотя ранее были получены предварительные научные доказательства по поводу влияния овощей на развитие рака предстательной железы, нынешнее исследование их не подтвердило. Впрочем, его авторы подчеркивают, что употребление здоровых продуктов питания, включая фрукты и овощи, а также физические нагрузки, возможно, не помогут вылечить рак, но сделают организм более сильным и здоровым, а это даст ему возможность лучше справляться с традиционным лечением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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