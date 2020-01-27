Инфекционный корпус для детей откроют в Чеченской Республике
Всех больных, заразившихся инфекционными заболеваниями, госпитализируют в специализированные отделения. Это необходимо не только для детального лечения пациента, но и для его изоляции, предупреждения распространения инфекции. Так МедикФорум узнал, что в Чеченской Республике на базе РДКБ им. Е. П. Глинки появится новый инфекционный корпус.
Новое здание Республиканской детской клинической больницы им. Е.П. Глинки уже возведено, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. На данный момент там идут отделочные работы. За строительством следит глава республики, именно по его поручению недавно ход строительства медицинского учреждения проинспектировал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
Здание состоит из трёх блоков: двухэтажного и цокольного этажей, там будет отделение на 100 коек. Параллельно с отделкой фасада и внутренних помещений идёт монтаж инженерных коммуникаций.
Открытие нового инфекционного корпуса станет значимым событием для жителей, так как в республике наблюдается дефицит специализированных детских инфекционных коек. Строительство стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».
Как известно, инфекционное отделение должно быть разделено на боксы, исключающие всевозможные контакты между больными. Палаты в таких медучреждениях должны соответствовать определённым санитарно-гигиеническим нормативам, оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции.
В Чеченской Республике инфекционное отделение при РДКБ откроет свои двери для маленьких пациентов уже в этом году.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье отремонтируют инфекционное отделение одной из больниц.
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