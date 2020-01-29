Эксперт сообщил, когда коронавирус может появиться в России
Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 100 человек, почти пять тысяч числятся зараженными. Вирус уже проник за пределы КНР, но до России, по официальным данным, еще не добрался. Когда же его ждать в нашей стране? На этот вопрос ответили эксперты.
Риск появления коронавируса на территории России оценивается как высокий. Причем это может случиться уже в ближайшее время, а именно – в феврале. Об этом заявил замглавы Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов.
Как передает издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на эксперта, одним из факторов скорого появления вируса в РФ является высокая активность миграции населения между нашей страной и КНР.
Напомним, что 28 января стало известно о госпитализации двух человек в Воронеже с подозрением на коронавирус.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что в Китае по-прежнему остаются свыше 5600 организованных туристов из России. Об этом сообщил Ростуризм.
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