Машинам скорой станет легче проезжать к Дорожной больнице Новосибирска
Мэрия запретит автотранспорту парковку вблизи медицинского учреждения.
Остановка автомобилей будет запрещена в районе домов № 20 и № 42 на улице Саратовской. Запрет начнет действовать с 16 февраля, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Там планируется установить дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор"
Как уточнили в пресс-центре, такие изменения в организации схемы дорожного движения будут сделаны для того, чтобы не создавать машинам скорой помощи проблем при подъезде к зданию Дорожной клинической больницы. Кроме того, такая мера облегчит задачу при уборке снега машинами спецтехники.
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