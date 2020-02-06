В Грачёвском районе Ставрополья сделают «пристройку» к больнице

- Нужно сделать так, чтобы люди чаще могли получить помощь по месту жительства, не обращаясь в районный центр. Надо ориентироваться на них, и если есть потребность в дополнительных медицинских услугах – решать эти вопросы, - сказал Владимир Владимиров.

Строительные работы на этом объекте стартовали ещё в прошлом году. А открыть новое медицинское здание планируют в июле этого года.Как рассказали местные жители, для них открытие этого социального объекта является поистине долгожданным.Врачи и пациенты больницы смогут перебраться из старых корпусов в новые комфортабельные условия. К слову эта районная больница состоит из нескольких зданий, старейшее из которых было построено в 1912 году, оно на сегодняшний день непригодно для дальнейшей эксплуатации.Владимир Владимиров обратил внимание руководства компании-застройщика на социальную значимость выполняемых ими работ и потребовал чёткого соблюдения сроков и требований к качеству.Руководству краевого министерства здравоохранения и главному врачу медицинского учреждения губернатор Ставрополья поручил проработать возможности для расширения спектра предоставляемых на базе участковой больницы услуг, в том числе путём оснащения её дополнительным, современным медицинским оборудованием. На встрече было отмечено, что больница обслуживает территорию с населением до 9 000 человек.Площадь нового здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Медучреждение рассчитано на 150 посещений в смену.Ранее МедикФорум сообщал, что по Ставропольскому краю прошёлся онкопатруль.