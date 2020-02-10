Раннее выявление рака - изменения происходит за десятилетия до диагноза

Пятая часть мутаций происходит за десятилетия до диагноза

«Что удивительно - за десятилетия до постановки диагноза генетические изменения, по-видимому, произошли. Задолго до появления всех других признаков рака» , - сказала Клеманси Джолли, соавтор исследования, аспирант в лаборатории геномики рака. в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне.

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«Это открывает возможности»

«Имея более 30 видов рака, мы знаем, какие генетические изменения возможны, когда они могут произойти», - объясняет соавтор Питер Ван Лу. - Это позволяет разрабатывать новые диагностические тесты, которые распознают признаки рака намного раньше. Это открывает возможности».

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