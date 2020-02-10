Раннее выявление рака - изменения происходит за десятилетия до диагноза
Ученые обнаружили, что признаки рака могут появиться за десятилетия до постановки диагноза. Разрабатываются новые способы раннего выявления соответствующих генетических признаков, говорящих о злокачественных мутациях.
Международная группа ученых во главе с Морицем Герстунгом из Европейского института биоинформатики в Гейдельберге исследовала 47 миллионов генетических изменений в более чем 2500 опухолях в ходе крупномасштабного проекта, который охватывал 38 типов рака.
Пятая часть мутаций происходит за десятилетия до диагнозаБыло показано, что часть мутаций, ответственных за развитие злокачественных новообразований, происходит на очень ранней стадии развития опухоли.
«Что удивительно - за десятилетия до постановки диагноза генетические изменения, по-видимому, произошли. Задолго до появления всех других признаков рака» , - сказала Клеманси Джолли, соавтор исследования, аспирант в лаборатории геномики рака. в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне.
Ориентация на девять геновСуществует сравнительно небольшой пул общих генов, заставляющих здоровые клетки превращаться в злокачественные - половины ранних изменений затрагивают девять генов.
«Это открывает возможности»
«Имея более 30 видов рака, мы знаем, какие генетические изменения возможны, когда они могут произойти», - объясняет соавтор Питер Ван Лу. - Это позволяет разрабатывать новые диагностические тесты, которые распознают признаки рака намного раньше. Это открывает возможности».Изменения при раке яичников и двух типах опухолей головного мозга (глиобластома и медуллобластома) происходят особенно рано.
Анализы крови могут выявить измененияОдним из способов выявления мутаций может стать жидкостная биопсия. Это генетические тесты, обнаруживающие изменения в свободно плавающей ДНК в крови, которые указывают на наличие опухолей в других частях тела. Преимущество: процедура не инвазивна.
Исследование опубликовано в журнале Nature.
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