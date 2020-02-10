«Намагниченные семечки» избавят от второй операции при раке груди
Устройство меньше рисового зерна по размеру помогает хирургам более тщательно определять опухоли молочных желез. А это снижает вероятность повторных операций.
Многим тысячам женщин, уже прошедшим через хирургическое удаление опухоли груди, впоследствии требуются повторные операции, что действует угнетающе на психику и здоровье. Теперь они могут быть от этого избавлены благодаря новому "намагниченному" семечку, которое служит своего рода маркером для хирургов. С его помощью можно определять точные границы злокачественных новообразований в молочных железах, невидимые для других средств диагностики и сканирования. Методика может заменить традиционные технологии, внедренные в 1970-е годы. Они требовали ввода в ткани стального проводка, который как бы втыкался в опухоль утром перед операцией.
Пациентам это доставляло стресс, ведь торчащий из груди проводок выглядит пугающе, он легко выпадает. Проводок может сдвинуться на несколько сантиметров перед самой операцией, а значит, часть пораженных раком тканей останется в груди, что приведет к повторной операции либо полной мастэктомии. Новые "семечки" не сдвигаются. В больнице University Hospital of South Manchester их испытали более чем на 1 000 пациенток. Наблюдения показали, что с помощью этих гаджетов операции становятся более точными и эффективными, вызывая меньше стресса у пациенток.
25% жертв рака груди после первой операции нуждаются в повторной. Теперь эти цифры можно намного снизить. Если учесть, что химиотерапия перед хирургией уменьшает опухоль, и потребность более точной ее локализации намного вырастает, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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