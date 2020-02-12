Новый фельшерско-акушерский пункт открыли в Новосибирской области
ФАП построили в селе Северотатарское Татарского района - старый пункт пришел в аварийное состояние.
Очередной ФАП введен в эксплуатацию в Новосибирской области. Село Северотатарское находится в семи километрах от районного центра, города Татарска. В населенном пункте проживают 804 человека.
Построенный по модульному принципу фельдшерско-акушерский пункт способен принять до 20 пациентов в смену. Вся техника в ФАПе сейчас новая: дефибриллятор, аппарат для ЭКГ, бесконтактный тонометр для измерения глазного давления, анализатор сахара и холестерина крови и укладки для оказания экстренной помощи.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, на возведение и оснащение ФАПа в Татарском районе ушло более девяти миллионов рублей.
Трудиться в новом ФАПе будет Ольга Чудакова - она приехала в Северотатарское по программе "Земский фельдшер"
Ранее МедикФорум рассказал о прошедшей в новосибирском Академгородке лекции о коронавирусе.
Оставить комментарий