В новосибирском Академгородке прочитали лекцию о коронавирусе



"Будет ли этот перелом на самом деле — покажет ближайшая неделя, потому что, во-первых, общеизвестно, что далеко не все случаи выявлены; во-вторых, эпидемия продолжает распространяться, а в-третьих, те очаги, которые возникли в других странах, еще не проявили себя", — заявил ученый.

"Данные препараты никакой эффективности против коронавируса не имеют. Нет никаких доказательств, что они вообще когда-либо встречались с носителями инфекции. И "Арбидол", и другие подобные препараты не имеют никакого отношения к научному обоснованию их деятельности. Препарат, который действует против всех вирусов, еще не найден. Если когда-нибудь такое случится, это будет чудо. Поэтому, несмотря на то, что реклама уверяет, будто эти препараты действуют на всех стадиях репликации вируса и пить их надо профилактически, они не работают на самом деле — это типичный маркетинговый ход. Специфических средств не существует", - уверен ученый



"Разработать вакцину в очень сжатые сроки — крайне непростая задача. Хотя команды ученых, используя генную инженерию, обещают предоставить первые препараты через несколько месяцев, готовые вакцины должны проходить строгий комплекс доклинических испытаний для гарантии их безопасности для людей и выяснения их эффективности. Есть информация, что некоторые американские компании уже через месяц готовы протестировать на животных кандидатные препараты против нынешнего коронавируса. У этих компаний — Inovio и Moderna — есть определенное преимущество, поскольку ранее они занимались разработкой вакцин против другого типа коронавируса (MERS). Но пока ни одна вакцина, в том числе против MERS, не готова для клинических испытаний", — заявил профессор.