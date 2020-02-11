В новосибирском Академгородке прочитали лекцию о коронавирусе
Лекцию прочитал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
В Новосибирском государственном университете начались лекции, посвященные Международному дню науки и гуманизма — Дню Дарвина.
Первая прочитанная лекция носила название "Происхождение нового коронавируса", ее прочитал доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов. Он поведал собравшимся о возникновении коронавируса, о рисках, с ним связанным, о перспективах заразиться им и о разработке вакцин.
По словам Сергея Нетесова, большинство умерших от нового вируса - это мужчины и пожилые люди. На продемонстрированном им графике было видно, что сейчас идет сокращение числа умерших людей, и увеличение количества выживших.
"Будет ли этот перелом на самом деле — покажет ближайшая неделя, потому что, во-первых, общеизвестно, что далеко не все случаи выявлены; во-вторых, эпидемия продолжает распространяться, а в-третьих, те очаги, которые возникли в других странах, еще не проявили себя", — заявил ученый.
По его информации, вспышка вируса может продолжаться до шести месяцев.
Сергей Нетесов рассказал, что у некоторых людей взаимодействие с вирусом nCoV протекает без какой либо симптоматики - а это сильно усложняет контроль за его распространением. Известен случай, когда носительница вируса приехала на митинг в Германию и заразила там четырех человек, которые в итоге заболели, для нее же все прошло без последствий.
В качестве мер предосторожности профессор Нетесов порекомендовал не забывать о правилах личной гигиены, использовать дезинфицирующие средства и салфетки. Марлевую повязку рекомендуется использовать не более часа, после чего ее нужно сменить на другую. Не рекомендуется касаться лица немытыми руками, необходимо также ограничить контакты с экзотическими животными.
Сергей Нетесов считает, что популярность препаратов "Арбидол" и "Оциллококцинум" - не более чем результат грамотного маркетинга.
"Данные препараты никакой эффективности против коронавируса не имеют. Нет никаких доказательств, что они вообще когда-либо встречались с носителями инфекции. И "Арбидол", и другие подобные препараты не имеют никакого отношения к научному обоснованию их деятельности. Препарат, который действует против всех вирусов, еще не найден. Если когда-нибудь такое случится, это будет чудо. Поэтому, несмотря на то, что реклама уверяет, будто эти препараты действуют на всех стадиях репликации вируса и пить их надо профилактически, они не работают на самом деле — это типичный маркетинговый ход. Специфических средств не существует", - уверен ученый.
Кроме того, Сергей Нетесов высказал свое мнение, почему до сих пор не существует вакцины от коронавируса.
"Разработать вакцину в очень сжатые сроки — крайне непростая задача. Хотя команды ученых, используя генную инженерию, обещают предоставить первые препараты через несколько месяцев, готовые вакцины должны проходить строгий комплекс доклинических испытаний для гарантии их безопасности для людей и выяснения их эффективности. Есть информация, что некоторые американские компании уже через месяц готовы протестировать на животных кандидатные препараты против нынешнего коронавируса. У этих компаний — Inovio и Moderna — есть определенное преимущество, поскольку ранее они занимались разработкой вакцин против другого типа коронавируса (MERS). Но пока ни одна вакцина, в том числе против MERS, не готова для клинических испытаний", — заявил профессор.
Ранее МедикФорум рассказал об изобретенном в Новосибирске уникальном материале для медицинских масок.
Оставить комментарий