Эндокринологический диспансер на Ставрополье получил новое оборудование

Рентгенологический костный остеоденситометр предназначен для исследования минеральной плотности костной ткани.

По данным экспертов, 10% населения нашей страны страдают данным недугом, у трети из них встречаются переломы, что увеличивает инвалидизацию населения и приводит к снижению продолжительности жизни.