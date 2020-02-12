Эндокринологический диспансер на Ставрополье получил новое оборудование
МедикФорум стало известно, что плодотворное сотрудничество между правительством Ставропольского края и Акционерным обществом «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» реализуется в полной мере.
Официальные представители КТК-Р на прошлой неделе торжественно передали краевому эндокринологическому диспансеру рентгенологический костный остеоденситометр «Stratos». Вручение состоялось в рамках четырехстороннего договора пожертвования.
Рентгенологический костный остеоденситометр предназначен для исследования минеральной плотности костной ткани.
В России при обследовании лиц старше 50 лет остеопороз выявляется у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины.
По данным экспертов, 10% населения нашей страны страдают данным недугом, у трети из них встречаются переломы, что увеличивает инвалидизацию населения и приводит к снижению продолжительности жизни.
Основными причинами остеопороза являются эндокринологические болезни, ревматоидный артрит, сахарный диабет, менопауза и старость.
Костный рентгеновский денситометр имеет высокую точность, низкую дозу облучения, его можно использования для пациентов любого возраста. Он позволит на самых ранних стадиях диагностировать остеопороз, проблемакоторого в нашей стране велика.
С получением аппарата ставропольские пациенты получили реальную возможность ранней диагностики заболевания и своевременного лечения.
Ранее МедикФорум сообщал, что министерство здравоохранения Ставропольского края призывает людей, которые прибыли из территорий, где зафиксирован новый вид инфекции коронавирус, и тех, у кого развились после этого симптомы ОРВИ, незамедлительно обращаться в лечебные учреждения, не занимаясь самолечением.
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