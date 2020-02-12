На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику, чтобы вызвать врача ребенку
Жительнице города Златоуст в Челябинской области пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать на дом врача для своего ребенка. О вопиющем случае в соцсетях рассказала представитель заксобрания региона Ольга Мухометьярова.
Депутат опубликовала скриншот с телефона местной жительницы, где видно, что та пыталась дозвониться до медучреждения 327 раз. Мухометьярова пожелала мамам Златоуста терпения. Она также рассказала, что помощь требовалась ребенку, которому всего два года и десять месяцев.
В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев) маме пришлось 327 раз!!! набирать телефон детской поликлиники. Терпения Вам, мамочки. И здоровья вашим детям!Опубликовано Ольгой Мухометьяровой Вторник, 11 февраля 2020 г.
«В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев) маме пришлось 327 раз набирать телефон детской поликлиники. Терпения Вам, мамочки. И здоровья вашим детям!», - написала парламентарий в Facebook.
В местной поликлиники скандальную ситуацию пока что не прокомментировали.
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