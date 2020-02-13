Лучших врачей определят в Новосибирской области
В финал конкурса "Спасибо, доктор!" вышли 20 новосибирских медиков разных специальностей.
В Новосибирской области начался третий этап конкурса народного признания "Спасибо, доктор". Лучшего врача региона определят пациенты.
Конкурс уже в третий раз организован министерством здравоохранения Новосибирской области, региональной общественной организацией поддержки людей с сахарным диабетом "Диалайф" и общественной организацией "Новосибирская областная ассоциация врачей" при поддержке Фонда президентских грантов. Конкурс "Спасибо, доктор!" проходит в рамках проекта "В единстве - сила!"
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, в финал профессиональных соревнований вышли те медики, за чьи пациенты подали за него большее количество заявок.
Судьбу первого места решит интернет-голосование, которое проходит до 9 марта. Отдать свой голос можно здесь. Лучшего врача Новосибирской области наградят 31 марта.
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