В Новосибирской области прокуратура намерена закрыть сайты по продаже снюсов
Надзорный орган Маслянинского района через суд пытается добиться блокировки ресурсов, через которые любой может приобрести вредный для здоровья сосательный табак.
Сотрудники прокуратуры Маслянинского района Новосибирской области в сети Интернет обнаружили восемь сайтов, на которых в свободном доступе была размещена информация о торговле некурительными табачными смесями, иначе - снюсами
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, на этих сайтах абсолютно свободный вход - чтобы совершить покупку, регистрироваться было не нужно. Соответственно, услугами продавцов совершенно свободно могли воспользоваться несовершеннолетние.
По федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" оптовая и розничная торговля сосательным табаком запрещена. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение ограничений при торговле табачными изделиями предусмотрена административная ответственность.
Прокурор Маслянинского района обратился в Черепановский районный суд с иском, в котором потребовал признать размещенную на сайтах информацию запрещенной.
Маслянинская райпрокуратура проконтролирует рассмотрение искового заявления.
Ранее МедикФорум рассказал о работе Единого цифрового контура в системе здравоохранения Новосибирской области.
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