Иммунные клетки "консультируются с соседями" для принятия решений

Соблюдение баланса

«Это ранее непризнанный аспект иммунной функции», - сказал Джошуа Леонард из Northwestern, один из руководителей исследования. - Ячейки принимают скоординированное решение. Они не активируются единообразно, а коллективно решают, сколько ячеек будет активировано. Вместе система сможет отразить угрозу без опасного чрезмерного реагирования».

«Клетки наблюдают за окружающей обстановкой для понимания соседей. Каждая клетка готова ответить как активатор или нет. Когда мы знаем, что есть дополнительный слой, он открывает путь для изучения новых целей иммуномодуляции».