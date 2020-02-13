Иммунные клетки "консультируются с соседями" для принятия решений
Люди советуются с друзьями и соседями, прежде чем принять важное решение. Оказывается, что клетки консультируются с соседями в организме тоже.
Ученые и врачи давно знают, что иммунные клетки мигрируют в место инфекции - мы видим воспаление, отек, покраснение и чувствуем боль. Теперь исследователи из Северо-Западного и Вашингтонского университетов обнаружили новые доказательства того, что это собрание является не просто следствием иммунной активации. Иммунные клетки считают своих соседей, прежде чем решить, должна ли иммунная система активизироваться.
Понимание того, как активировать иммунный ответ, приведет к появлению новых методов лечения хронических аутоиммунных заболеваний или мобилизации иммунной системы для борьбы с раком.
Соблюдение балансаИммунная система организма постоянно работает над поддержанием тонкого баланса. Когда возникает угроза, система должна реагировать достаточно сильно, чтобы бороться с инфекцией или болезнью, но не настолько сильно, чтобы это причиняло вред.
«Это ранее непризнанный аспект иммунной функции», - сказал Джошуа Леонард из Northwestern, один из руководителей исследования. - Ячейки принимают скоординированное решение. Они не активируются единообразно, а коллективно решают, сколько ячеек будет активировано. Вместе система сможет отразить угрозу без опасного чрезмерного реагирования».Джозеф Малдун, аспирант Северо-западной междисциплинарной программы аспирантуры по биологическим наукам, первый автор исследования:
«Клетки наблюдают за окружающей обстановкой для понимания соседей. Каждая клетка готова ответить как активатор или нет. Когда мы знаем, что есть дополнительный слой, он открывает путь для изучения новых целей иммуномодуляции».
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