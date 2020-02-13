Губернатор Новосибирской области проверил работу Единого цифрового контура в здравоохранении региона
Андрей Травников посетил Бердскую центральную городскую больницу и детское поликлиническое отделение № 1.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу Единого цифрового контура на примере двух медицинских учреждений Бердска.
О ходе реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" Андрею Травникову рассказал министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов.
По словам главы региона, работа Единого цифрового контура позволит минимизировать количество бумажных документов в областных медицинских учреждениях. Помимо этого все информационные базы отдельных клиник и больниц можно будет объединить в одно информационное пространство. После такой оптимизации работы медучреждений, жителям области станет гораздо удобнее пользоваться их услугами.
Андрей Травников поручил продолжить совершенствование и доработку системы - по его мнению, необходимо увеличить скорость загрузки, дополнить базу данных и улучшить техподдержку пользователей.
Также губернатор проверил качество капитального ремонта, проведенного в Бердской городской больнице, и процесс замены старого медицинского оборудования на современное.
Ранее МедикФорум рассказал про продукты без маркировки, обнаруженные в детских учреждениях Новосибирской области.
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