В ходе создания нижегородского онкокластера принято решение модернизировать городской гематологический центр

– Мы вплотную подходим к началу реализации проекта по созданию онкокластера на территории региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед нами задачу разработать программу по внедрению новых методик в лечении онкологических заболеваний, и мы должны очень серьезно продумать этот вопрос, особенно в части онкогематологии,

Одна из главных задач, которые стоят сегодня перед нижегородской медициной – это создание в регионе онкологического кластера, который будет не только включать в себя онкологические медицинские учреждение, но и возьмет на вооружение новейшие методики лечения заболеваний онкологической сферы.На проектирование онкокластера в 2019 году были выделены 220 млн рублей из областного бюджета. Определен подрядчик на разработку сметной документации и выделен земельный участок под строительство площадью почти 9 гектаров.Предполагается, что общий объем инвестиций в проект составит порядка 10 млрд рублей. Эти средства позволят, в частности, создать онкологический центр на 420 коек для взрослых и 80-тикоечный центр детской онкологии и онкогематологии.– заявил министр здравоохранения нижегородского правительства Александр Смирнов.Совместно с ректором Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николаем Карякиным региональный министр посетил городскую клиническую больницу № 12 Сормовского района Нижнего Новгорода.Осмотрев гинекологическое, кардиологическое, офтальмологическое, терапевтическое, хирургическое отделения, Александр Смирнов уделили особое внимание гематологическому отделению, на базе которого работает городской гематологический центр.Были приняты решения о дальнейшем оснащении и развитии центра. По итогам рабочего визита Александр Смирнов дал поручение главному врачу больницы № 12, де базируется гематологический центр, Вячеславу Лазареву заведующему городским гематологическим центром Владимиру Муравьеву к началу марта подготовить свои предложения в этой области.Помощь сормовским медикам окажут в Приволжском исследовательском медицинском университете.Напомним, ранее МедикФорум писал, что в нижегородском регионе появится 12 центров амбулаторной помощи онкобольным.