Иммунотерапия - новый метод лечения рака легких
Часто между диагностикой рака легких и смертью проходит всего несколько месяцев. Но теперь прогноз для самого опасного рака меняется. Новые методы иммунотерапии позволяют идентифицировать геном опухоли, определить, где она уязвима, и нацелить лекарства на нее.
Рак легких считается особенно опасным, потому что перспективы излечения очень плохие: пятилетняя выживаемость для женщин составляет 21 процент, а для мужчин - только 16.
«Рак легких является смертоносным, если его сравнивать с раком молочной железы или толстой кишки», - говорит Кристиан Гроше, главный врач клиники пульмонологии Евангелической легочной клиники в Берлине. - На момент постановки диагноза 70% пациентов неизлечимы».
Симптомы появляются поздно (кашель с кровью и сильная одышка). В легких мало нервных окончаний, даже запущенная опухоль часто не болит. Поэтому рак легких часто диагностируется на поздней стадии.
3 хорошие новости в лечении рака легких1. Увеличение знаний в области генетики и иммунологии огромно.
2. Молекулярная диагностика, основанная на детальном генетическом анализе раковых клеток, иммунодиагностике, может в значительной степени идентифицировать форму опухоли и помочь точнее ее лечить.
3. На основании этих результатов, используются современные лекарственные препараты, которые вводятся в виде антител.
«Это позволяет нам переводить многих из неизлечимых пациентов на контролируемую стадию с хорошим качеством жизни», - говорит специалист по раку легких.Иммунная система используется целенаправленно. Известно новое поколение лекарств - ингибиторы иммунной контрольной точки. Они используют стратегии маскировки раковых клеток, делая опухоль видимой и уязвимой для иммунной системы.
«30% пациентов выигрывают от длительной блокады контрольных точек».
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