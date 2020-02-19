Иммунотерапия - новый метод лечения рака легких

«Рак легких является смертоносным, если его сравнивать с раком молочной железы или толстой кишки», - говорит Кристиан Гроше, главный врач клиники пульмонологии Евангелической легочной клиники в Берлине. - На момент постановки диагноза 70% пациентов неизлечимы».

3 хорошие новости в лечении рака легких

«Это позволяет нам переводить многих из неизлечимых пациентов на контролируемую стадию с хорошим качеством жизни», - говорит специалист по раку легких.

«30% пациентов выигрывают от длительной блокады контрольных точек».