Как рассчитать потребность в калориях для мужчин? Рассказывает немецкий профессор

"Эта формула описывает только минимальные требования к телу», - говорит профессор Инго Фробосе для журнала GQ. - Это известно как основной обмен".

«В среднем вы можете добавить от 20 до 30 процентов к базовому уровню метаболизма», - говорит Фробосе.

Как увеличить потребление калорий

«Мышцы - режим "турбо" для потребленных калорий», - говорит эксперт.

«Комбинация методов идеальна».

Возьмите достаточный период отдыха между приемами пищи

«Достаточно не есть в течение четырех-шести часов между приемами пищи. Эту фазу отдыха нужно строго соблюдать».