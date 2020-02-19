Как рассчитать потребность в калориях для мужчин? Рассказывает немецкий профессор
Потребность в калориях можно приблизительно рассчитать с помощью формул. Немецкий профессор рассказывает, как легко реализовать это в повседневной жизни.
Большинство мужчин не представляют реальных потребностей в калориях, не понимают как рассчитать.
Существует эмпирическое правило, которое мужчины могут использовать как руководство. Это: 1,1 х 24 х нормальный вес. Нормальный вес определяется как рост минус 100.
"Эта формула описывает только минимальные требования к телу», - говорит профессор Инго Фробосе для журнала GQ. - Это известно как основной обмен".У мужчины весом 80 килограммов (ростом не ниже 1,80 метра) базовая скорость метаболизма составляет около 2100 калорий в соответствии с этой формулой. То, насколько высока потребность в дополнительной энергии, всегда зависит от того, насколько вы активны, от количества мышечной массы.
«В среднем вы можете добавить от 20 до 30 процентов к базовому уровню метаболизма», - говорит Фробосе.
Как увеличить потребление калорийКлючом к сжиганию большего количества калорий является физическая нагрузка. Потребность в калориях выше, особенно если у кого-то много мышечной массы.
«Мышцы - режим "турбо" для потребленных калорий», - говорит эксперт.Он рекомендует регулярные силовые тренировки для увеличения мышечной массы в организме. Занятиями на выносливость не следует пренебрегать: это приводит к увеличению количества митохондрий. Они работают как "электростанции" в клетках, сжигают калории.
«Комбинация методов идеальна».
Возьмите достаточный период отдыха между приемами пищиЕще одним строительным материалом является осознанная диета. Важно количество пищи, ее качество и перерывы между едой. Нет необходимости переходить на интервальное голодание.
«Достаточно не есть в течение четырех-шести часов между приемами пищи. Эту фазу отдыха нужно строго соблюдать».
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