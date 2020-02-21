Мама из Китая поместила дочь в пластиковый кокон
Женщина построила его из бамбуковых палок и полиэтиленовых пленок. Таким образом она защитила ребенка от заражения при нахождении на улице.
В некоторых крупных городах Китая жителям все еще запрещено выходить на улицу чаще чем на два-три часа два раза в неделю. Эти выходы проходят строго по пропускам, а отпущенное время граждане тратят на походы в магазины и покупку продуктов питания. Но обходиться без свежего воздуха тяжело, и одна женщина, проживающая в печально известной провинции Хубей, придумала выход. Она построила своего рода палатку из бамбуковых палок и полиэтилена, внутри которой ее семилетняя дочь может заниматься уроками. Школы провинции пока закрыты, и дети проходят через онлайн-обучение прямо у себя дома, но интернет-связь в помещении не слишком устойчивая. Кроме того, женщина хочет, чтобы дочь дышала свежим воздухом.
Сам дом находится в сельской местности, где нет столь жестких ограничений на выход из собственного жилища, и меры предосторожности женщина приняла по собственной инициативе. Внутри палатки дочь и ее мать находятся вместе, обе носят защитные медицинские маски. Власти Китая продолжают борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19, число жертв которого превысило сегодня 2 270 человек, а количество заболевших перевалило через 76 000. Более 14 800 человек выздоровели, но ученые вчера доказали, что эти люди теоретически могут заразиться повторно, так как иммунитета у них нет, как сообщает People Daily.
На территории России заболевших коронавирусом не осталось, два гражданина КНР прошли через необходимое лечение, поправились и были выписаны. Однако граждане России есть в числе заболевших на лайнере Diamond Princess, остановленном на карантин у берегов Японии. За считанные дни число зараженных там выросло в десятки раз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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