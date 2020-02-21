На международной конференции IBBRC в Израиле нижегородская технология обнаружения стресса заинтересовала зарубежные научные круги
VIII международная встреча центра интегративных исследований мозга и поведения (IBBRC) завершилась в израильской Хайфе. Главной темой симпозиума стали стресс и качество жизни человека. Докладчиками по актуальным вопросам темы выступили исследователи ведущих вузов мира, включая Гарвард и университет Мэриленда из США, французскую Политехническую школу и многие другие.
С докладом выступила и представитель делегации из Нижнего Новгорода, создатель и руководитель первой в России лаборатории цифровой психофизиологии на базе Центра инновационного развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ЦИР ННГУ), доктор биологических наук Софья Полевая.
Нижегородская группа представила международному сообществу инновационную технологию обнаружения стресса в условиях естественной деятельности. Технология контролирует состояние человека, подавая в режиме реального времени сигналы при нарушений работы мозга и сердца, при утомлении и стрессе.
Измерительный комплекс представляет собой датчик фиксации физиологических параметров человеческого тела, данные с которого визуализируются на экране смартфона в режиме он-лайн с помощью специального приложения и передаются в на «облачный» сервер, а также сайт, аккумулирующий информацию с большого количества смартфонов.
Система посылает тревожный сигнал, если у человека возникает острый стресс, опасность инфаркта либо инсульта. Она позволяет подключиться к процессу специалисту, способному оказать помощь. При этом фиксируется не только сам факт стресса, но и время, место, череда событий, связанных с ним.
С помощью этой технологии можно также, например, контролировать, насколько утомлены школьники либо студенты, варьируя в зависимости от полученных данных, нагрузку для них.
Новизна нижегородского решения заключается в том, что мониторинг состояния человека происходит в рамках повседневной жизни, без отрыва от каждодневной жизни. Людям не нужно подвергаться тестированию в специальных условиях: фиксация их состояния происходит в обычных условиях.
Кроме того, инновационность и уникальность состоят также и в том, что технологию можно внедрить быстро и просто.
Следует отметить, что такая система уже применяется в Нижнем Новгороде на практике. Она следит за состоянием и здоровьем учащихся ряда школ и вузов, детского учреждения «Добрый сад», сотрудников противопожарной службы, МЧС и РЖД, участников проекта Центра инновационного развития ННГУ с экзоскелетами. Пилотно систему готовят для применения в отношении водителей логистической компании и офисных работников.
Зарубежные коллеги в лице научных групп из Германии, Израиля и Италии заинтересовались нижегородским решением, обсудив с нижегородцами варианты возможного сотрудничества в рамках новых фундаментальных исследований, а также развития технологий и мониторинга психического здоровья.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородцы представили уникальные научные разработки в области кардиологии и онкологии делегации крупных японских бизнесменов.
Оставить комментарий