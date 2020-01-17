Онколог, кандидат медицинских наук Елена Загайнова возглавила Нижегородский государственный университет
Необходимость смены руководства в наиболее уважаемом и престижном нижегородском вузе, в котором в 2019 году стали преподавать и медицинские специальности, назрела, судя по всему, ранее. Предыдущий ректор ННГУ Евгений Чупрунов покинул свой пост ровно год назад, пост в январе 2019 года. Обязанности его заместителя стал исполнять проректор Нижегородского государственного университета по учебной работе Кирилл Марков.
Однако именно с ним, со временем его правления связан скандал: средства массовой информации распространили информацию, что якобы университету «угрожает рейдерский захват».
В середине декабря 2019 года состоялось заседание совета Нижегородского госуниверситета, в который входят в числе прочих заместитель министра науки и высшего образования России Сергей Кузьмин, директор департамента государственной научной и научно-технической политики министерства Михаил Романовский и президент Российской академии наук Александр Сергеев.
На пост ректора ННГУ были выдвинуты несколько кандидатов, однако их имена не сообщались.
Тем не менее, в итоге при поддержке наблюдательного совета ННГУ, который возглавляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, была выдвинута кандидатура Елены Загайновой. Документы именно о ее назначении подписал на этой неделе министр образования и высшего образования правительства Российской Федерации Михаил Котюков: пока Елена Загайнова утверждена в качестве исполняющей обязанности нижегородского вуза.
Кроме занятий научной работой, Елена Загайнова является врачом-онкологом: она – руководитель научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ, бывшая Нижегородская государственная медицинская академия). Елена Вадимовна – специалист в области экспериментальной и клинической онкологии и регенеративной медицины.
Однако в первую очередь Елена Загайнова является профессором кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ. Она также – член-корреспондент Российской академии наук. Елена Вадимовна Загайнова – автор 244 научных работ и 19 патентов. Имеет более 1500 цитирований своих работ, опубликованных в специализированных журналах.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что самый престижный вуз Нижнего Новгорода будет обучать медицине: в 2019 году в ННГУ открылся набор на программы в области клинической медицины – «Лечебное дело» и «Стоматология».
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