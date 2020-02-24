В Дагестане обсудили работу службы детской нейрохирургии

Как известно, нейрохирург занимается выявлением и хирургическим лечением патологий органов нервной системы. К детской нейрохирургии относятся лечение нервных болезней у пациентов в возрасте до 18 лет.

Это встреча стала первым визитом известного профессора Сергея Горелышева в республику Дагестан. Он, по прилёту, ознакомился с работой Детской республиканской клинической больницы, где в этом году будет открытие нового отделения нейрохирургии для лечения детей заболеваниями головного мозга. Планируется, что отделение сможет принимать и проводить сотни операций.Сергей Горелышев отметил, что ни в одном регионе Северо-Кавкаского федерального округа, - отметил профессор.Республика Дагестан давно нуждалась в открытии такого отделения. Главный детский нейрохирург поблагодарил министра за работу, которая сегодня проводится ведомством для развития данной службы на территории республики. Уже имеется и опытный специалист, детский нейрохирург, сотрудник клиники НИИ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко готовый переехать в Дагестан, чтобы развивать и поднимать это направление медицины в регионе., - подчеркнулГоворя о перспективах, участники разговора не исключили создание в Дагестане ведущего центра детской нейрохирургии на территории Дагестана, где лечение смогут получать маленькие пациенты со всего СКФО.Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольский край пытались завести запрещённый сыр.