В Дагестане обсудили работу службы детской нейрохирургии
В Дагестане Северо-Кавказского федерального округа прошла встреча министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова с главным детским нейрохирургом страны Сергеем Горелышевым. Как удалось узнать МедикФорум, основной темой стало развитие и вывод на новый уровень работу по оказанию медицинской помощи детям с заболеваниями головного мозга.
Это встреча стала первым визитом известного профессора Сергея Горелышева в республику Дагестан. Он, по прилёту, ознакомился с работой Детской республиканской клинической больницы, где в этом году будет открытие нового отделения нейрохирургии для лечения детей заболеваниями головного мозга. Планируется, что отделение сможет принимать и проводить сотни операций.
Как известно, нейрохирург занимается выявлением и хирургическим лечением патологий органов нервной системы. К детской нейрохирургии относятся лечение нервных болезней у пациентов в возрасте до 18 лет.
Сергей Горелышев отметил, что ни в одном регионе Северо-Кавкаского федерального округа нет специализированного детского нейрохирургического отделения.
– Это единственный округ Российской Федерации, где так слабо развита служба детской нейрохирургии, - отметил профессор.
Республика Дагестан давно нуждалась в открытии такого отделения. Главный детский нейрохирург поблагодарил министра за работу, которая сегодня проводится ведомством для развития данной службы на территории республики. Уже имеется и опытный специалист, детский нейрохирург, сотрудник клиники НИИ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко готовый переехать в Дагестан, чтобы развивать и поднимать это направление медицины в регионе.
– Мы должны поднять уровень доверия к медицине и здесь важны показатели работы самих врачей, для этого мы будем и дальше привлекать высококлассных специалистов, создавать для них и наших пациентов все необходимые условия. Будем и дальше обновлять материально-техническую базу, закупать новое, современное оборудование, - подчеркнул Джамалудин Гаджиибрагимов.
Говоря о перспективах, участники разговора не исключили создание в Дагестане ведущего центра детской нейрохирургии на территории Дагестана, где лечение смогут получать маленькие пациенты со всего СКФО.
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