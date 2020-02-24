В онкологический диспансер Чеченской Республики завезли новое оборудование
МедикФорум стало известно, что в Чечне Северо-Кавказского федерального округа в республиканский онкодиспансер поступило новое оборудование. Это произошло в рамках программы национального проекта «Здравоохранение».
В отделении лучевой диагностики онкологического диспансера появился компьютерный томограф Discovery.
Аппарат применяется для широкого диапазона диагностических исследований, а также предлучевой подготовки больных.
Для республики это оборудование дало новую возможность в диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Компьютерный томограф максимально точно определяет размеры и границы опухоли. Кроме того, система имеет ряд дополнительных опций, к примеру, КТ-ассистированная биопсия.
Главное преимущество такого исследования – малоинвазивность. Не требуется специальной подготовки и применения общей анестезии.
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что помимо нового оборудования в онкодиспансере полностью обновлён парк эндоскопического оборудования. Появились две эндоскопические стойки с гастроколоноскопом и бронхоскопом и эндоскопическая система Olympus Exera III. Такое оснащение позволит проводить точное исследование всех подозрительных новообразований.
– Современное оснащение позволит более качественно и быстро проводить обследования пациентов, – прокомментировал министр здравоохранения Чеченской Республики.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Северо-Кавказском федеральном округе в Республике Дагестан динамично развивается центр травматологии и ортопедии (РЦТО).
Оставить комментарий