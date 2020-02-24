Дагестанские травматологи получили уникальное медицинское устройство

– Такого аппарата в больнице раньше не было. Преимуществами является: высокое качество получаемого изображения, непрерывная поддержка стабильности чёткой и глубокой картинки в процессе операции, многофункциональность С-дуги позволяет использовать при разного рода хирургических вмешательствах. Использование «С-дуги» позволит значительно повысить качество оказываемой медицинской помощи – подчеркнул главный врач центра Абдурахман Гасанов.

Республиканский центр травматологии и ортопедии внедряет новые методы лечения, своевременно пополняется новым оборудованием. Не так давно в центр поступила уникальная передвижная рентгеновская установка «С-дуга».Этот медицинский аппарат закуплен для клиники министерством здравоохранения Дагестана. Его уже смонтировали и внедрили в работу.Врачи смогут выполнять более сложные высокотехнологичные вмешательства в сжатые сроки и на высоком уровне, снижается и травматичность для пациентов. Будет вестись видеоконтроль перелома, путём создания снимков под разными углами, которые выводят на дисплей. Доза облучения невысока.Эта установка позволила медикам республиканского центра проводить малоинвазивные вмешательства при переломах костей таза. Специальную подготовку уже прошли пять докторов. Ранее такие операции для хирургов Дагестана были невозможными.На сегодняшний день передвижная рентгеновская установка в больнице используется на полную мощность.Ранее МедикФорум сообщал, что препараты для животных хранила с нарушением норм ставропольская бизнес-леди.