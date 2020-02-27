На строительство Центральной городской больницы Ростова-на-Дону потребуется около 4 млрд. рублей
И несколько лет на проведение работ.
За 2020 год должен быть приведен в соответствие с нынешними реалиями проект нового корпуса Центральной городской больницы. По предварительным подсчетам, строительство корпуса обойдется в 3-4 млрд рублей, сообщают местные издания со ссылкой на главу администрации Ростова Алексея Логвиненко. На реализацию проекта отводится несколько лет, при этом ЦГБ будет переезжать из старого корпуса в новые помещения постепенно по мере их готовности.
Местные власти надеются, что к строительству новой больницы удастся привлечь федеральный бюджет, если удастся доказать его национальное значение.
Изначально в прошлом году обсуждался вариант передачи ЦГБ в концессию сроком на 30 лет компании «РостовМедИнвест». Предполагалось, что концессионер сделает ремонт, обновит оборудование, возведет новый корпус за свой счет, а затем получит свою выгоду за счет предоставления платных услуг.
Однако городская общественность выразила сомнение, что концессионер подойдет к восполнению потраченных на строительство здания ЦГБ с учетом интересов ростовчан. Местные жители опасались, что большинство медицинских услуг в таком случае станут платными и обычные пациенты уже не смогут обращаться в больницу за гарантированной медполисом бесплатной помощью.
В результате во время одного из заседаний Гордумы, губернатор Василий Голубев был вынужден заявить, что до окончания строительства нового корпуса ЦГБ в концессию передана не будет. Такие условия не понравились компании «РостовМедИнвест», которая официально заявила об отказе от сотрудничества.
Стоит отметить, что, утверждая бюджет на 2020 год, депутаты Городской думы Ростова-на-Дону выделили на развитие здравоохранения областного центра 1,1 млрд рублей.
Ранее МедикФорум сообщал, что идет работа по определению финансирования для возведения столь дорогостоящего объекта. Напомним, ранее вопрос строительства нового здания для ЦГБ рассматривался властями исключительно как инвестиционный проект. Однако, все предложенные инвесторами варианты, чиновников не устроили.
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