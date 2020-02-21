В Ростовской области медики продолжают наблюдать за жителями, вернувшимися из Китая
Большинство туристов прибыли с острова Хайань.
Под наблюдением врачей из-за коронавируса на Дону остаются 72 человека. Это жители Ростова, Шахт, Таганрога и Волгодонска, которые недавно вернулись из Китая, рассказал главный санитарный врач области Евгений Ковалев.
Большинство туристов прибыли с острова Хайнань, сейчас они на домашнем карантине. Трое находятся в изоляторе. Коронавирус COVID-2019 не обнаружили. С начала усиленного контроля в регионе под наблюдением врачей был 351 человек.
Министерство здравоохранения Российской Федерации намерено поставить коронавирусу 2019-nCoV серьезный заслон по планам, предусмотренным для особо опасных инфекций первой группы патогенности (наиболее опасных). Все действия, которые сейчас предпринимаются правительством, больше нельзя считать чрезмерными. Следует кардинально усилить внимание к практико-ориентированным исследованиям респираторных инфекций.
Есть опасение, что носителями инфекции могут стать люди, у которых она не была выявлена по видимым признакам. Российские власти выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом.
Согласно первой версии, пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. По версии специалистов, патоген может перейти от людей, прибывших из Китая без ярко выраженных симптомов.
Кроме того, главную меру по предотвращению распространения патогена — скрининг в аэропортах — назвали неэффективной. Вирусологи считают, что после него остаются незамеченными более половины зараженных, так как у болезни длинный инкубационный период. Вирус может никак не проявлять себя клинически около двух-трех недель с момента инфицирования.
Специалисты напомнили, что люди знакомы с коронавирусами с 1965 года. В структуре ежегодных вспышек ОРВИ на коронавирусную инфекцию приходится около десяти процентов, а у 80 процентов населения есть антитела к другим штаммам коронавирусов. Согласно второй версии, такое разнообразие могло привести к тому, что используемые при диагностике тесты отреагировали не на COVID-19, а на другой генетически близкий штамм.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса в Китае, уже унесшая жизни более нескольких сотен человек, вызвала ажиотаж на медицинские маски во всех странах, в том числе и в России. Не удивительно, что они раскупаются в аптеках практически молниеносно.
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