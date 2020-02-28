Сердца мужчин и женщин работают по-разному

Медицина зачастую берет мужской организм за эталон. Многие уверены, что мужчину и женщину различают разве что вторичные половые признаки и гормональный фон. Но это не так, и ученые нашли очередное доказательство.Команда из Висконсинского университета в Мадисоне провела перекрестное исследование с использованием МРТ, передающей четырехмерное изображение кровотока и двумерные снимки сердца. В исследовании приняли участие 20 мужчин и 19 женщин в возрасте от 20 до 35 лет.В результате было установлено, что сердца мужчин и женщин сокращаются по-разному. Так у женщин стенка левого желудочка сильнее напряжена при сокращении, а кровь имеет больше вихревых течений.Полученные данные исследователи планируют использовать в дальнейшем, чтобы разработать более эффективные методики работы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с учетом пола пациента.