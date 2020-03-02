Мать может передавать коронавирус плоду

Команда медиков и биологов из Китая обнаружила доказательства того, что коронавирус, спровоцировавший эпидемию в этом году, может проходить через плаценту. Соответственно, возможна передача вируса от матери к плоду.Однако бить тревогу раньше времени не стоит. Это не значит, что ребенок обязательно заразится.Коронавирус, ставший причиной смертоносной пневмонии не только в Китае, но и в ряде других стран, проникает в легочную ткань с помощью молекул белка ACE2. Именно этот белок исследователи взяли под контроль, пытаясь понять, может ли мать передать вирус плоду.В рамках экспериментах на мышах выяснилось, что рецепторы соответствующего белка присутствуют на поверхности плацентарных клеток, что означает возможность заражения. На первых стадиях развития плод был максимально уязвим к вирусу.Ученые подчеркивают, что это не гарантия заражения будущего ребенка, однако эти данные стоит учитывать при подборе терапии для беременных пациенток.