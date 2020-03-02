Мать может передавать коронавирус плоду
Команда медиков и биологов из Китая обнаружила доказательства того, что коронавирус, спровоцировавший эпидемию в этом году, может проходить через плаценту. Соответственно, возможна передача вируса от матери к плоду.
Однако бить тревогу раньше времени не стоит. Это не значит, что ребенок обязательно заразится.
Коронавирус, ставший причиной смертоносной пневмонии не только в Китае, но и в ряде других стран, проникает в легочную ткань с помощью молекул белка ACE2. Именно этот белок исследователи взяли под контроль, пытаясь понять, может ли мать передать вирус плоду.
В рамках экспериментах на мышах выяснилось, что рецепторы соответствующего белка присутствуют на поверхности плацентарных клеток, что означает возможность заражения. На первых стадиях развития плод был максимально уязвим к вирусу.
Ученые подчеркивают, что это не гарантия заражения будущего ребенка, однако эти данные стоит учитывать при подборе терапии для беременных пациенток.
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