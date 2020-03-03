В Ухане закрыли один из госпиталей для больных коронавирусом
Похоже, что эпидемия коронавируса в Китае начинает сходить на нет. Об этом свидетельствует тот факт, что у Ухане, который считается эпицентром распространения коронавируса, закрыли один из временных госпиталей для содержания больных с этим недугом. Это одно из медицинских учреждений, которое было построено за считанные дни, для размещения на карантин больных смертельным недугом.
Китайские СМИ сообщили, что из временного госпиталя в районе Цзяокоу были выписаны 34 выздоровевших пациента. Еще 74 человека, находившиеся в учреждении, были переведены в другую больницу. Местные власти приняли решение закрыть временный госпиталь из-за отсутствия пациентов.
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