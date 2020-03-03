В Ухане закрыли один из госпиталей для больных коронавирусом

Китайские СМИ сообщили, что из временного госпиталя в районе Цзяокоу были выписаны 34 выздоровевших пациента. Еще 74 человека, находившиеся в учреждении, были переведены в другую больницу. Местные власти приняли решение закрыть временный госпиталь из-за отсутствия пациентов.