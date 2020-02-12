Китайский вирус может убить 45 млн человек
Коварный коронавирус из Китая может оборвать жизнь 45 млн человек и инфицировать 60% населения планеты, если его не возьмут под контроль. С таким предупреждением выступили ведущие медики Гонконга.
Специалисты продолжают спорить о том, каких дел может натворить китайский коронавирус, если его стремительное распространение не получится сдержать. Ведущий руководитель отраслью здравоохранения Гонконга профессор Гэбриел Люн (Gabriel Leung) предположил в интервью The Guardian, что число жертв коварной болезни может достичь 45 млн человек, а сам вирус поразит 60% населения нашей планеты. Даже если его смертность составляет всего 1%, это все равно десятки миллионов жизней. Сегодня население Земли составляет 7,57 млрд, у коронавируса есть потенциал заразить не менее 4,5 млрд, и при смертности в 1% это составит 45 млн жизней.
К счастью, пока число заново регистрируемых случаев болезни в Китае каждый день плавно снижается (а количество смертей, напротив, растет). Этот тренд наблюдается уже 8 дней подряд. Эксперты не считают, что эпидемия достигла своего пика, но видят в этом хороший знак. Они надеются, что вирус и в дальнейшем будет снижать обороты. Впрочем, настоящее число его жертв может давно измеряться сотнями тысяч, ведь многие люди переносят вирус почти без всяких симптомов и в легкой форме.
Сегодня понимание этой болезни углубилось, а средства быстрой диагностики усовершенствовались и стали более доступными. Зараженных быстро помещают в зоны карантина (к примеру, в Тюменской области в России), а это поможет сдержать быстрое распространение инфекции и не даст ей набрать максимально возможную скорость. Пока количество пациентов, умерших от коронавируса, перевалило за 1 100 человек и продолжает расти со скоростью более 100 жизней в день. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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