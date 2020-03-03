Что делает людей более восприимчивыми к новому коронавирусу?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет: заражению новым коронавирусом могут подвергнуться люди всех возрастов. Наличие диабета 2 типа и другие хронические патологии делает организм восприимчивым к особенно тяжелому заболеванию COVID-19.
Как сообщает MedikForum.ru, некоторые хронические состояния усиливают восприимчивость людей заражению коронавирусом. Diabetes UK опубликовал объявление о том, что при диабете 2 типа повышается риск осложнений после заболевания новым вирусом. Также ведущие медицинские эксперты сходятся во мнении, что особенно уязвимыми перед инфекцией являются пожилые люди и обладатели других хронических заболеваний.
«Отчеты показывают, что коронавирус может вызывать более серьезные симптомы и осложнения у людей с диабетом, а также у пожилых людей и людей, имеющих рак, хроническое заболевание легких», - информирует Express.
Помимо того, восприимчивость к коронавирусу увеличивают сердечно-сосудистые патологии, высокое кровяное давление, астма.
Вирусолог Майк Скиннер отметил в интервью изданию, что заражению новым вирусом подвергнется большинство людей, при этом небольшая часть будет страдать от очень серьезных симптомов – риск смерти для нее будет высоким. По мнению эксперта, диабет и высокое артериальное давление (гипертония) являются одними из предрасполагающих факторов к наиболее тяжелому заражению коронавирусом.
ВОЗ рекомендует людям всех возрастов предпринять шаги для защиты себя от вируса, например, следуя правилам тщательной гигиены рук.
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