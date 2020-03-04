Из-за коронавируса Иран распускает тюрьмы
На свободу выходят 54 000 зэков, которых предварительно обследовали врачи. В замкнутых пространствах с большим скоплением людей вероятность массового заражения намного выше.
После Китая самое большое количество заражений коронавирусом зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии. Власти Исламской республики Иран приняли решение выпустить на свободу 54 000 заключённых тюрем для того, чтобы снизить уровень распространения коварной болезни. В замкнутых пространствах, где скапливается большое количество людей, вероятность распространения эпидемии намного выше, что и подтвердила история с лайнером Diamond Princess. Министерство юстиции Ирана заявило, что все зэки предварительно прошли через тщательную медицинскую проверку, показавшую отсутствие COVID-19.
На свободу выпускаются не все заключенные, а только те, чей срок не превышает 5 лет. Все они выходят временно и под залог. Отметим, что в Иране вирус обнаружили у некоторых высокопоставленных чиновников, включая вице-президента по делам женщин и семьи. Власти страны идут на беспрецедентные меры по борьбе с распространяющейся эпидемией. На днях было объявлено, что к лицам, которые массово скупают медицинские маски и другие защитные продукты в целях накапливания, будет применяться такой же наказание, как и к «распространителям коррупции на Земле». В Иране эта повинность наказывается смертной казнью.
Сообщается, что производство медицинских масок и диагностических наборов в стране увеличилось в два раза за рекордный срок. К борьбе с вирусом приступили и бойцы Корпуса стражей исламской революции - самого элитного военизированного подразделения Ирана, пишет PressTV. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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